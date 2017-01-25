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"Русснефть" по соглашению РФ с ОПЕК сократила добычу на 30 тыс. тонн

Экономика и бизнес
25 января, 13:44 UTC+3
За 2017 год планируется сокращение на 300 тыс. тонн, сообщил глава компании Михаил Гуцериев
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Михаил Гуцериев

Михаил Гуцериев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Русснефть" по соглашению России с ОПЕК сократила добычу нефти в январе на 30 тыс. тонн, за год планирует сократить на 300 тыс. тонн, сообщил ТАСС глава компании Михаил Гуцериев.

"В январе сократили где-то 30 тыс. тонн, 300 тыс. тонн по году где-то сокращаем. Мы свою квоту выполним", - сказал Гуцериев.

12 января глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия выполняет свои обязательства в рамках договоренностей со странами ОПЕК и не ОПЕК и приступила к поэтапному сокращению добычи нефти. 

Ранее о начале сокращения добычи нефти сообщили уже несколько стран - участников соглашения - Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Азербайджан, Казахстан и др.

Соглашение по сокращению нефтедобычи

Организация стран - экспортеров нефти и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 г. подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии присоединятся 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

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В официальном коммюнике по итогам встречи ОПЕК обозначила окончательный объем сокращения добычи странами вне ОПЕК - 558 тыс. баррелей нефти в сутки.

Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс. баррелей распределится между Суданом, Южным Суданом, Малайзией, Экваториальной Гвинеей, Брунеем и Бахрейном.

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