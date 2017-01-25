Заседание президентской комиссии по ТЭК ожидается в течение месяца

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Заседание президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу ожидается в течение месяца, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"(Заседание) будет в течение месяца", - сказал представитель Кремля.

Ранее источник, знакомый с планами комиссии, рассказал ТАСС, что заседание должно пройти 7 февраля.