"Сибур" закрыл сделку по продаже 10% акций китайскому Фонду "Шелкового пути"

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Сибур" закрыл сделку по продаже 10% своих акций китайскому Фонду "Шелкового пути", говорится в сообщении компании.
"Акционеры "Сибура", крупнейшей российской газоперерабатывающей и нефтехимической группы, и китайский инвестиционный "Фонд Шелкового пути" после получения всех разрешений регулирующих органов закрыли сегодня сделку по приобретению Фондом 10% акций "Сибура", - сказано в пресс-релизе.
В декабре 2016 года акционеры "Сибура" и представители китайского инвестиционного Фонда "Шелкового пути" подписали окончательные документы о сделке по приобретению фондом 10% акций "Сибура".
равительственная комиссия по контролю над осуществлением иностранных инвестиций в РФ 11 января согласовала сделку. При этом ФАС России ожидает, что привлечение Фонда "Шелкового пути" в качестве стратегического инвестора в "Сибур Холдинг" положительно скажется на укреплении связей с ведущими финансовыми институтами Китая и повышению доступности финансирования инвестиционных проектов, реализуемых компанией.
Фонд "Шелкового пути" является финансовым инвестором и сможет номинировать своего представителя в состав совета директоров "Сибура". Ранее компания уже привлекала китайских инвесторов, в частности в декабре 2015 года была закрыта сделка по покупке китайской компанией Sinopec 10% акций "Сибура" за почти $1,4 млрд.
"Сибур" - крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Основным акционером является глава "Новатэка" Леонид Михельсон, Кирилл Шамалов владеет 20,92% акций компании.