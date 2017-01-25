"Сибур" закрыл сделку по продаже 10% акций китайскому Фонду "Шелкового пути"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Сибур" закрыл сделку по продаже 10% своих акций китайскому Фонду "Шелкового пути", говорится в сообщении компании.

"Акционеры "Сибура", крупнейшей российской газоперерабатывающей и нефтехимической группы, и китайский инвестиционный "Фонд Шелкового пути" после получения всех разрешений регулирующих органов закрыли сегодня сделку по приобретению Фондом 10% акций "Сибура", - сказано в пресс-релизе.

В декабре 2016 года акционеры "Сибура" и представители китайского инвестиционного Фонда "Шелкового пути" подписали окончательные документы о сделке по приобретению фондом 10% акций "Сибура".

равительственная комиссия по контролю над осуществлением иностранных инвестиций в РФ 11 января согласовала сделку. При этом ФАС России ожидает, что привлечение Фонда "Шелкового пути" в качестве стратегического инвестора в "Сибур Холдинг" положительно скажется на укреплении связей с ведущими финансовыми институтами Китая и повышению доступности финансирования инвестиционных проектов, реализуемых компанией.

Фонд "Шелкового пути" является финансовым инвестором и сможет номинировать своего представителя в состав совета директоров "Сибура". Ранее компания уже привлекала китайских инвесторов, в частности в декабре 2015 года была закрыта сделка по покупке китайской компанией Sinopec 10% акций "Сибура" за почти $1,4 млрд.

"Сибур" - крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Основным акционером является глава "Новатэка" Леонид Михельсон, Кирилл Шамалов владеет 20,92% акций компании.