Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Сибур" закрыл сделку по продаже 10% акций китайскому Фонду "Шелкового пути"

Экономика и бизнес
25 января, 14:36 UTC+3
Стороны подписали окончательные документы о сделке по приобретению фондом 10% акций компании в декабре прошлого года
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Сибур" закрыл сделку по продаже 10% своих акций китайскому Фонду "Шелкового пути", говорится в сообщении компании.

"Акционеры "Сибура", крупнейшей российской газоперерабатывающей и нефтехимической группы, и китайский инвестиционный "Фонд Шелкового пути" после получения всех разрешений регулирующих органов закрыли сегодня сделку по приобретению Фондом 10% акций "Сибура", - сказано в пресс-релизе.

В декабре 2016 года акционеры "Сибура" и представители китайского инвестиционного Фонда "Шелкового пути" подписали окончательные документы о сделке по приобретению фондом 10% акций "Сибура".

Смотрите также

Шамалов не сокращал долю в "Сибуре" при продаже акций Фонду "Шелкового пути"
Правкомиссия согласовала покупку "дочкой" Фонда "Шелкового пути" 10% акций "Сибура"
Правкомиссия рассмотрит заявку Фонда "Шелкового пути" на покупку акций "Сибура"

равительственная комиссия по контролю над осуществлением иностранных инвестиций в РФ 11 января согласовала сделку. При этом ФАС России ожидает, что привлечение Фонда "Шелкового пути" в качестве стратегического инвестора в "Сибур Холдинг" положительно скажется на укреплении связей с ведущими финансовыми институтами Китая и повышению доступности финансирования инвестиционных проектов, реализуемых компанией.

Фонд "Шелкового пути" является финансовым инвестором и сможет номинировать своего представителя в состав совета директоров "Сибура". Ранее компания уже привлекала китайских инвесторов, в частности в декабре 2015 года была закрыта сделка по покупке китайской компанией Sinopec 10% акций "Сибура" за почти $1,4 млрд.

"Сибур" - крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Основным акционером является глава "Новатэка" Леонид Михельсон, Кирилл Шамалов владеет 20,92% акций компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
3
В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы
4
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
Темы дня
Реклама