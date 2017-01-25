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Меморандум между BP и "Роснефтью" предполагает поставку 7-20 млрд куб. м газа в год

Экономика и бизнес
25 января, 14:23 UTC+3 ВЕНА 25, января. /ТАСС
При этом главный экономист BP в России подчеркнул, что компания не собирается заниматься экспортом газа из РФ
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ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Меморандум между BP и "Роснефтью", подписанный в прошлом году, предполагает поставки 7-20 млрд куб. м газа в год при наличии у российской нефтяной компании такой возможности, сообщил журналистам главный экономист ВР в России Владимир Дребенцов.

"Если "Роснефть" получит возможность продавать газ в Европу, наши трейдеры с удовольствием примут участие в реализации этих объемов. Речь идет о 7 млрд куб. м на европейский рынок. Конкретная структура сделок может быть разной, это все дело будущего. То, о чем все не устают повторять - это на тот случай, если "Роснефть" сможет привезти этот газ. Мы не собираемся заниматься экспортом газа из России", - сказал Дребенцов.

При этом он уточнил, что объемы могут быть разными. "Если это будет, то объемы могут быть разными. У наших газовых трейдеров миллиардов на 400 в год. На самом деле, до 20 млрд куб. м, но я бы не концентрировался на объемах, это чисто гипотетически. Вопрос в том, как этот газ в Европу попадет. Наши трейдеры могут продать много", - сказал он.

Дребенцов добавил, что BP готова к реализации газа "Роснефти" в Европе. Он уточнил, что это меморандум о взаимопонимании.

"Для наших трейдеров это интересно, потому что российский газ по ценовым характеристикам конкурентоспособен. Естественно, все, что мы делаем в "Роснефти", должно способствовать росту акционерной стоимости и доходу акционеров", - отметил Дребенцов.

Как сообщала газета РБК, "Роснефть" ведет переговоры с BP о заключении долгосрочного контракта на поставки газа российской компании на экспорт через Германию. Издание ссылалось на письмо президенту РФ Владимиру Путину, датированному 13 декабря 2016 года.

По информации издания, "Роснефть" хочет поставить британской BP до 160 млрд куб. м за 16 лет через "Газпром экспорт", что принесет бюджету более 500 млрд руб. налогов.

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