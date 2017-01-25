Бесплатную приватизацию жилья могут продлить для Крыма и ряда категорий граждан

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ГОРКИ, 25 января. /ТАСС/. Бесплатная приватизация жилья может быть продлена после 1 марта для жителей Крыма, а также для ряда других категорий граждан. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, отвечая на вопрос ТАСС.
"Сегодня этот законопроект (о продлении после 1 марта бесплатной приватизации жилья для жителей Крыма и Севастополя, а также для ряда категорий граждан) к нам (в Минстрой) зашел на согласование", - сообщил он. "Я думаю, что мы посмотрим более внимательно и вполне возможно, что положительный отклик на этот законопроект будет", - заявил Мень.
Министр напомнил, что с инициативой о продлении бесплатной приватизации жилья выступил ряд парламентариев.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил за продление бесплатной приватизации еще на один год, в том числе из-за присоединения в России Крыма, жители которого не успели воспользоваться этим правом. Он предложил отодвинуть сроки еще на один год.
Миронов также отметил, что в настоящее время "в Госдуме находятся шесть альтернативных законопроектов", касающихся продления сроков бесплатной приватизации.