Бесплатную приватизацию жилья могут продлить для Крыма и ряда категорий граждан

ГОРКИ, 25 января. /ТАСС/. Бесплатная приватизация жилья может быть продлена после 1 марта для жителей Крыма, а также для ряда других категорий граждан. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сегодня этот законопроект (о продлении после 1 марта бесплатной приватизации жилья для жителей Крыма и Севастополя, а также для ряда категорий граждан) к нам (в Минстрой) зашел на согласование", - сообщил он. "Я думаю, что мы посмотрим более внимательно и вполне возможно, что положительный отклик на этот законопроект будет", - заявил Мень.

Министр напомнил, что с инициативой о продлении бесплатной приватизации жилья выступил ряд парламентариев.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил за продление бесплатной приватизации еще на один год, в том числе из-за присоединения в России Крыма, жители которого не успели воспользоваться этим правом. Он предложил отодвинуть сроки еще на один год.

Миронов также отметил, что в настоящее время "в Госдуме находятся шесть альтернативных законопроектов", касающихся продления сроков бесплатной приватизации.