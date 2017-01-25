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Объем ввода жилья в РФ в 2016 году снизился на 6,5%

Экономика и бизнес
25 января, 14:53 дата обновления: 25 января, 14:59 UTC+3
Показатель составил 79,8 млн кв. м, что укладывается в прогноз, сделанный Минстроем
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ГОРКИ, 25 января. /ТАСС/. Объем ввода жилья в России, по предварительным данным, в 2016 году сократился на 6,5% и составил 79,8 млн кв. м. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Ранее Минстрой прогнозировал этот показатель в диапазоне от 77 до 80 млн кв. м.

"Сегодня еще ряд субъектов не подсчитан, уже 79,8 млн кв. м. По нашей экспертной оценке, которая базируется на данных от субъектов РФ, (показатель составит - прим. ред.) порядка 81 млн кв. м жилья (индустриальное и индивидуальное жилищное строительство). Есть небольшое падение вопреки прогнозам скептиков, которые говорили, что падение будет катастрофическим", - сказал глава Минстроя, добавив, что по окончательные подсчеты ведомство озвучит в феврале.

В 2017 году Минстрой ожидает объем ввода жилья на уровне 80 млн кв. метров.

"Мы пока рассчитываем, опираясь на данные регионов, на данные, которые мы видим из проектной декларации застройщиков, - порядка 80 млн кв. метров жилья", - сказал он.

Последние годы в России были очень успешными по объемам строительства жилья. Так, в 2014 году было сдано в эксплуатацию 84 млн кв. м, в 2015 году - почти 85 млн кв. м. Однако в 2016 году этот показатель снижался три квартала подряд. По данным Росстата, объем ввода жилья в России за 10 месяцев 2016 года составил 55,6 млн кв. м, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

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Мень, Михаил Александрович
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