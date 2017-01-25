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Государство выделит 27,2 млрд руб. на реализацию проекта "ЖКХ и городская среда"

Экономика и бизнес
25 января, 15:04 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 25, января. /ТАСС
Глава Минстроя Михаил Мень обратил внимание на то, что такой объем средств на благоустройство ранее никогда не направлялся
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ГОРКИ, 25 января. /ТАСС/. Государство выделит 27,2 млрд руб. на реализацию проекта "ЖКХ и городская среда". Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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"Общий объем средств с учетом софинансирования субъектов - 27,2 млрд руб. Достаточно приличная сумма. Такого объема никогда не было на благоустройство", - сказал глава Минстроя.

Одна из ключевых задач приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда" - создание комфортной городской среды. Программа благоустройства рассчитана на пять лет.

Минстрой России совместно с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) разработают минимальный набор стандартов по благоустройству и развитию городской среды за счет средств АИЖК. Правила будут носить обязательный характер для всех городов.

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