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Госдума одобрила в первом чтении безусловность предоставления дотаций регионам РФ

Экономика и бизнес
25 января, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Член Совфеда Евгений Бушмин заявил, что законопроект нацелен на исправление нормы, которая была принята Госдумой 30 ноября 2016 года
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс России, который предусматривает предоставление дотаций субъектам РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности без выполнения определенных условий.

Законопроектом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс РФ и ФЗ-409 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ" "с целью исключения возможности при предоставлении дотаций субъектам Российской Федерации возлагать на них дополнительные условия", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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"Дотация - это безусловная и безвозмездная финансовая помощь Российской Федерации субъектам… Согласно Бюджетному кодексу дотации являются собственными доходами регионов, именно поэтому дотации всегда предоставлялись без установления направлений их использования", - пояснил логику законопроекта член Совета Федерации Евгений Бушмин, представляя проект закона на пленарном заседании Госдумы. По его словам, законопроект нацелен на исправление нормы, которая была принята Госдумой 30 ноября 2016 года.

Ранее при обсуждении законопроекта на заседании комитета по бюджету и налогам заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров предложил ко второму чтению доработать законопроект с учетом замечаний правительства, которые касаются, в частности, формулировки понятия "дотация". Выступая в среду, 25 января, на пленарном заседании, Бушмин отметил, что авторы законопроекта уже достигли договоренности с Минфином РФ о формулировке, которая войдет в текст законопроекта при его обсуждении во втором чтении.

Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе членов Совета Федерации 14 декабря 2016 года.

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