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Сбербанк запустит виртуального оператора связи на сетях Tele2 в течение нескольких недель

Экономика и бизнес
25 января, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
До конца 2017 года проект заработает практически во всех регионах России, сообщил глава Tele2 Сергей Эмдин
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сбербанк запустит виртуального оператора связи на сетях Tele2 в течение ближайших недель, до конца года проект заработает практически во всех регионах РФ. Об этом сообщил журналистам глава Tele2 Сергей Эмдин.

Виртуальный оператор связи (MVNO, mobile virtual network operator) предлагает услуги связи под собственным брендом, но пользуется при этом инфраструктурой другого оператора. Эта модель позволяет исключить капвложения в строительство собственной сети.

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"В самом ближайшем будущем, несколько недель - месяц, у нас будет в одном из регионов РФ - очень важном крупном регионе - запущен пилотный проект. Дальше задача, чтобы данный продукт к концу года был доступен практически во всей стране", - сказал он.

Эмдин добавил, что в конце 2016 года компании подписали все документы. "Сейчас напряженно работаем над реализацией", - сказал он, отказавшись назвать детали проекта в связи с "обязательствами о нераскрытии".

Сбербанк и Tele2 подписали договор о создании виртуального оператора связи в октябре 2016 года.

Ранее первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис сообщил ТАСС, что сейчас у Сбербанка более 80 млн активных пользователей. При этом, по его словам, данная услуга (MVNO - прим. ред. ТАСС) будет предлагаться не только существующим клиентам.

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