Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: стоимость "Роснефти" после приватизации выросла, инвесторы "уже заработали"

Экономика и бизнес
25 января, 17:00 UTC+3
Президент поблагодарил участников приватизации компании за доверие
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Инвесторы, которые приняли участие в приватизации пакета акций "Роснефти" уже выиграли, так как после заключения сделки стоимость компании выросла почти на 20%.

"Уже после завершения сделки стоимость компании выросла на 18%, так что вы уже заработали", - заметил президент РФ на встрече с инвесторами.

Президент поблагодарил участников приватизации "Роснефти" за доверие и заверил в успешном развитии их бизнеса в РФ. "Хочу поздравить вас с завершением, закрытием сделки по приобретению 19,5% ведущей нашей нефтяной компании "Роснефть". Хочу вас поблагодарить за доверие, за ваше решение", - сказал Путин в начале беседы.

"Хочу выразить уверенность в том, что бизнес ваш в России будет развиваться и будет развиваться успешно", - добавил глава государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приватизация "Роснефти"
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Дождь": Сечин опроверг использование "мигалки" на незаконных основаниях
2
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
3
Лавров назвал Трампа "мастером сделки" и сравнил с Путиным
4
Hurriyet: семерых россиян судят в Турции по обвинению в подготовке терактов
5
В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа
6
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
7
В Татарстане предотвращен теракт на заводе, выпускающем стратегические бомбардировщики
Темы дня
Реклама