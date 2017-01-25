Путин: стоимость "Роснефти" после приватизации выросла, инвесторы "уже заработали"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Инвесторы, которые приняли участие в приватизации пакета акций "Роснефти" уже выиграли, так как после заключения сделки стоимость компании выросла почти на 20%.

"Уже после завершения сделки стоимость компании выросла на 18%, так что вы уже заработали", - заметил президент РФ на встрече с инвесторами.

Президент поблагодарил участников приватизации "Роснефти" за доверие и заверил в успешном развитии их бизнеса в РФ. "Хочу поздравить вас с завершением, закрытием сделки по приобретению 19,5% ведущей нашей нефтяной компании "Роснефть". Хочу вас поблагодарить за доверие, за ваше решение", - сказал Путин в начале беседы.

"Хочу выразить уверенность в том, что бизнес ваш в России будет развиваться и будет развиваться успешно", - добавил глава государства.