ВЭБ: экономика РФ возобновит рост на уровне 2% в год в 2017-2021 годах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская экономика возобновит рост на уровне 2% в год в 2017-2021 годах, говорится в стратегии Внешэкономбанка (ВЭБ) на период до 2021 года.

"В период 2017-2021 годов российская экономика возобновит рост на уровне около 2% в год. Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности кредитов и улучшению условий кредитования", - говорится в документе.

В то же время для поддержания роста инвестиций в основной капитал также потребуются дополнительные меры по улучшению инвестиционного климата, повышению уверенности инвесторов, отмечает ВЭБ.

"В этих условиях будут востребованы дополнительные меры по поддержке инвестиций, в том числе через ВЭБ. В условиях смягчения денежно-кредитной политики и улучшения доступа к внешним рынкам капитала ВЭБ также сможет расширить участие сторонних инвесторов в финансировании инвестиционных проектов", - считают в госкорпорации.