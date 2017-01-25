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РФ готова обсуждать любые предложения США о возобновлении экономического диалога

Экономика и бизнес
25 января, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Деятельность рабочей группы по развитию деловых связей и торгово-экономических отношений приостановлена весной 2014 года по инициативе Соединенных Штатов
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия готова обсудить любые предложения США о возобновлении официального диалога по экономическим и торговым вопросам. Об этом ТАСС сообщил представитель Минэкономразвития РФ.

"Мы готовы обсуждать любые возможные предложения США о возобновлении официального диалога по торгово-экономическим вопросам в том или ином формате", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, возможно ли после смены власти в США возобновление деятельности рабочей группы по развитию деловых связей и торгово-экономических отношений Российско-американской президентской комиссии.

Деятельность соответствующей рабочей группы приостановлена с весны 2014 года по инициативе американской стороны. Последнее заседание группы прошло в Вашингтоне 26 февраля 2014 года. Рабочую группу с российской стороны возглавлял бывший тогда министром экономического развития РФ Алексей Улюкаев. По итогам заседания Улюкаев сообщил, что стороны обсудили перспективы заключения нового соглашения о защите инвестиций, а также план действий в торгово-инвестиционном партнерстве.

По словам Улюкаева, на этой встрече Россия и США больше концентрировались на вопросах развития малого и среднего бизнеса и на тех возможностях, которые есть в российских регионах. Наряду с этим стороны обсудили соглашение в области технического регулирования и упрощения торговых процедур, а также фитосанитарного контроля.

Создание Российско-американской президентской комиссии было инициировано в июле 2009 года президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В ее состав вошли около двух десятков рабочих групп, работа которых должна была значительно улучшить связи двух стран в самых различных сферах сотрудничества.

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