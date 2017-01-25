Источник: белорусская делегация проводит в Москве переговоры по нефтегазовым вопросам

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МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Белорусская делегация проводит в Москве переговоры по урегулированию нефтегазовых вопросов. Об этом ТАСС сообщил источник в органах государственного управления республики.
"Переговоры продолжаются, с этой целью в Москве находится белорусская делегация", - отметил собеседник агентства. При этом он не стал уточнять, на каком уровне идут переговоры и как скоро стороны смогут достичь приемлемых для себя результатов.
В Совмине республики не стали комментировать ход переговоров, косвенно подтвердив их проведение в Москве. "Возможно, какая-то информация появится после этих встреч", - сказал агентству пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.
Ранее заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский предположил, что на текущей неделе в переговорном процессе могут быть достигнуты промежуточные итоги. Он также сказал, что переговоры идут достаточно продуктивно.
С начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. кубометров вместо $132.
В ответ на недоплату Белоруссией около $300 млн за поставленный газ РФ более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.
В конце 2016 года Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта. При этом Дворкович не исключил, что урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде.
Как заявил журналистам заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, республика рассчитывает, что компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией будет найдено не позднее первого квартала 2017 года.