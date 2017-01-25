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Минфин с февраля начинает покупки и продажи иностранной валюты

Экономика и бизнес
25 января, 19:31 дата обновления: 25 января, 19:35 UTC+3
Для совершения этих операций министерство будет привлекать ЦБ
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Здание Министерства финансов РФ

Здание Министерства финансов РФ

© Alexander Zemlianichenko Jr./Bloomberg via Getty Images

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство финансов России с февраля 2017 года начинает покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Как сообщается в пресс-релизе российского ведомства, для совершения данных операций Минфин будет привлекать Банк России.

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"Объем операций по покупке/продаже иностранной валюты будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень $40 за баррель, Минфин России будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в случае снижения цен на нефть Urals, Минфин будет проводить операции по продаже иностранной валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже иностранной валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок иностранной валюты. В целом проведение таких операций на валютном рынке будет иметь нейтральное влияние на состояние денежного рынка, добавляют в Минфине. 

Дополнительные нефтяные доходы в 2017 году не будут использоваться на дополнительные расходы бюджета, сообщает Минфин.

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