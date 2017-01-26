Кабмин выделит более 125 млрд рублей на субсидии регионам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство России распределит более 125 млрд рублей различных субсидий регионам страны, а также рассмотрит несколько правовых актов.

Поправки в законодательство

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в повестку дня внесено рассмотрение проекта закона, касающегося упорядочения сведений в государственных реестрах.

"Законопроект направлен на устранение взаимоисключающих сведений в государственном лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости, предусмотрены механизмы устранения таких противоречий и приведение сведений государственного лесного реестра в соответствие с данными Единого государственного реестра недвижимости и с законно возникшими правами граждан и юридических лиц на земельные участки", - уточнили в пресс- службе.

Распределение субсидий

Кабмину предстоит распределить 23 вида субсидий. Самые крупные ассигнования - 58842,9 млн рублей - планируется направить в регионы "на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе". 25 млрд рублей будут перечислены в регионы на содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях.

Кабмин предполагает утвердить и другие субсидии на образовательные проекты. Так, 696537,2 тыс. рублей предназначены на разработку и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий; 205,255 млн рублей пойдут на "формирование современных управленческих и организационно- экономических механизмов в системе дополнительного образования детей"; 925 млн рублей предусмотрены на "создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной и технической направленности для обучающихся". Еще 153934,7 тыс. рублей направятся в регионы на "модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом".

На развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования регионы должны будут получить в 2017 году 540 млн рублей. Правительство собирается поддержать субъекты Федерации и в подготовке педагогов-русистов, на что предусматривается 126,5358 млн рублей.

Региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов должны будут пополнится в нынешнем году на 203286,4 тыс. рублей.

В 6 млрд рублей обойдется бюджету в 2017 году софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. По программе "Развитие здравоохранения" регионам планируется направить 692198,4 тыс. рублей. Еще 3300 млн рублей предназначены "на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации".

Регионы Северо-Кавказского округа отдельно получат 2184014,9 тыс. рублей на софинансирование расходов в сфере здравоохранения. Также в Северо-Кавказский округ планируется направить 1675381,9 тыс. "на софинансирование расходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства".

Кабмин намерен выделить 298,7 млн рублей на строительство социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, еще 670 млн рублей предусмотрены "на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек". На "поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" в 2017 году из бюджета пойдут 500 млн рублей.

Кроме того, 4412,6 млн рублей будут перечислены в регионы на развитие мелиорации земель сельхозназначения. Из госбюджета будет возмещаться и часть затрат части сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры и товарного осетроводства. Размер данной субсидии составит 372,5 млн рублей.

2379061,023 тыс. рублей - размер еще одной субсидии регионам на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

На поддержку малого и среднего предпринимательства предполагается направить 7,5 млрд рублей.

Регионы получат 10 млрд рублей на особо важные и крупные проекты дорожного строительства, планирует правительство РФ.