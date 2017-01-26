Инвестиции "Хевел" в 2016 году составили порядка 9 млрд руб.

МЕНЗА /ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ/, 26 января. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" (СП "Роснано" и ГК "Ренова") в 2016 г. инвестировала в собственные электростанции порядка 9 млрд руб., на 2017 г. запланировано на том же уровне, сообщил ТАСС генеральный директор инжинирингового дивизиона группы компаний Олег Шуткин.

"Инвестиции в 2016 г. составили порядка 9 млрд руб. в части собственных электростанций, реализованных на оптовом рынке. На 2017 г. также планируем (инвестиции в размере) порядка 9 млрд руб., в планах - ввод 74 МВт солнечных станций, всего семь проектов", - сказал Шуткин.

По его словам, это проект в Волгоградской области, в Башкирии, два проекта в Саратове, один проект в Бурятии, два - в Республике Алтай, а также три небольших проекта гибридной генерации на 480 кВт солнечной мощности и порядка 1 МВт - дизельной.

"В дальнейшем ежегодно планируем инвестировать не менее 10 млрд руб., в частности, в 2018 г. планируем ввод 105 МВт мощностей. В среднем ежегодные инвестиции составят порядка 9 - 10 млрд руб.", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что текущая инвестпрограмма рассчитана до 2019 г., однако компания планирует участвовать в очередном конкурсном отборе возобновляемых источников энергии, который пройдет в мае - июне этого года, по итогам которого надеется расширить портфель проектов еще примерно на 70-80 МВт.

"Хевел" - совместное предприятие ГК "Ренова" и "Роснано", крупнейшая в России интегрированная компания в сфере солнечной энергетики.