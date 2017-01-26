Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": в 2016 году заявку на кредит одобрили только каждому десятому

Экономика и бизнес
26 января, 5:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Увеличилось количество заявок на потребительские кредиты, что связано с отказом банков от кризисной модели поведения с высокими требованиями к заемщикам
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Банки одобрили в 2016 году только 10% заявлений, поданных для предоставления кредита, пишет газета "Известия" со ссылкой на обзор Объединенного кредитного бюро (ОКБ, "дочка" Сбербанка).

Смотрите также

Сбербанк с 14 ноября снижает ставки по потребительским кредитам
Набиуллина рекомендует россиянам хранить сбережения в рублях
Греф прогнозирует долгосрочный тренд опережающего спроса на все виды жилищных кредитов

Показатель прошлого года на 2% ниже, чем доля одобренных заявок на кредиты для населения в 2015 году (12%). "При этом в абсолютных цифрах количество положительных решений банков по заявкам от розничных клиентов выросло на 22%", - объяснил изданию директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов. По его словам, относительный показатель снизился из-за значительного - на 36% - роста числа запросов на займы.

Газета отмечает, что на сегодняшний день большинство банков ушли от кризисной модели поведения с высокими требованиями к заемщикам, чем и продиктован рост заявок на потребительские кредиты. Как сообщили изданию в "Сбербанке", на 2017 год существенного изменения политики в сфере потребительского кредитования не предвидится.

"Мы прогнозируем небольшое восстановление экономического роста, замедление темпов инфляции и относительное укрепления рубля. В результате - небольшое оживление на рынке розничного кредитования. С другой стороны, доходы населения, скорее всего, будут расти очень небольшими темпами", - сказали в пресс-службе банка. В ВТБ24 заявили о росте числа одобренных заявок на треть.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
3
Эксперт: скандал вокруг Фийона отразится на его предвыборной программе
4
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
5
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
6
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
7
ЦБ в интересах Минфина с февраля начнет покупки и продажи иностранной валюты
Темы дня
Реклама