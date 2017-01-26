"Известия": в 2016 году заявку на кредит одобрили только каждому десятому

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Банки одобрили в 2016 году только 10% заявлений, поданных для предоставления кредита, пишет газета "Известия" со ссылкой на обзор Объединенного кредитного бюро (ОКБ, "дочка" Сбербанка).

Показатель прошлого года на 2% ниже, чем доля одобренных заявок на кредиты для населения в 2015 году (12%). "При этом в абсолютных цифрах количество положительных решений банков по заявкам от розничных клиентов выросло на 22%", - объяснил изданию директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов. По его словам, относительный показатель снизился из-за значительного - на 36% - роста числа запросов на займы.

Газета отмечает, что на сегодняшний день большинство банков ушли от кризисной модели поведения с высокими требованиями к заемщикам, чем и продиктован рост заявок на потребительские кредиты. Как сообщили изданию в "Сбербанке", на 2017 год существенного изменения политики в сфере потребительского кредитования не предвидится.

"Мы прогнозируем небольшое восстановление экономического роста, замедление темпов инфляции и относительное укрепления рубля. В результате - небольшое оживление на рынке розничного кредитования. С другой стороны, доходы населения, скорее всего, будут расти очень небольшими темпами", - сказали в пресс-службе банка. В ВТБ24 заявили о росте числа одобренных заявок на треть.