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ФНС усилит контроль за движением денежных средств в Крыму

Экономика и бизнес
26 января, 7:02 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
По данным службы, на осень 2016 года было заключено более 400 госконтрактов на 326 млрд рублей, но компании не спешили регистрироваться
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила об усилении контроля за движением денежных средств в рамках реализации ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года" для выявления фактов ухода от налогов компаниями - участниками программы. Об этом сообщила в среду вечером пресс-служба крымского управления ФНС.

"Налоговики усиливают контроль за движением денежным средств в рамках реализации крымской ФЦП", - говорится в сообщении управления.

По данным ФНС на осень 2016 года, в рамках ФЦП было заключено более 400 госконтрактов на 326 млрд рублей. Между тем, компании - участники программы не спешили регистрироваться в налоговой службе. "Только обособленных подразделений компаний с материка налоговыми инспекциями к началу 2017 года было зарегистрировано 122, при этом примерно половина сделала это добровольно, к остальным применялись различные меры принуждения", - говорится в сообщении.

Для усиления контроля за движением средств целевой программы, как уточнили в ведомстве, ФНС и дирекция по управлению ФЦП договорились "об оперативном предоставлении информации о заключаемых контрактах и объемах финансовых средств". Кроме того, дирекция ФЦП будет предоставлять налоговым инспекторам доступ "к своей информационно- аналитической системе, где сосредоточена вся информация о конкурсной документации, государственных контрактах, движении денежных средств", уточнили в пресс-службе управления ФНС.

"Это, безусловно, позволит усилить контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов участниками ФЦП. Наша задача обеспечить прозрачный контроль, гарантировать чистоту финансовых операций и, главное, уплату налогов во все уровни бюджетов", - цитирует пресс-служба начальника межрегиональной инспекции ФНС России по Южному федеральному округу (ЮФО) Юрия Высоцкого.

В пресс-службе добавили, что ежемесячно представители налоговых инспекций осуществляют осмотр строящихся в рамках ФЦП объектов - Керченского моста, газопровода, водозаборов, медицинских учреждений, исторических памятников. "Это помогает оценить ход освоения средств, определить правильность налогооблагаемой базы. Как результат крымский бюджет дополнительно получил около полумиллиарда рублей налоговых доходов", - говорится в сообщении.

ФЦП развития Крыма

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. После упразднения Минкрыма в середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида" и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.

В декабре прошлого года правительство РФ пересмотрело параметры данной ФЦП, увеличив ее финансирование на 8,7% - до 769,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета были запланированы на уровне 738,1 млрд рублей, деньги из внебюджетных источников - 31,4 млрд рублей.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в 2017 году республика может получить для реализации ФЦП более 54 млрд рублей.

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