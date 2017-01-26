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Более шести тонн золота добыли горняки Камчатки в 2016 году

Экономика и бизнес
26 января, 7:59 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Таким образом, в регионе в прошлом году было добыто на треть больше золота, чем в 2015 году
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Добыча золота на Камчатке в 2016 году составила 6,3 тонн, что на треть больше показателей 2015 года (4,2 тонны). Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на министра природных ресурсов Василия Прийдуна.

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"Активное развитие отрасли позволило добыть 373 кг платины, 6 тыс. 329 кг золота и 11 тыс. 794 кг серебра", - сказал Прийдун. По его словам, увеличение объемов добычи драгоценных металлов связано с вводом в промышленную эксплуатацию горно-обогатительного комбината на Аметистовом золоторудном месторождении. Проектная мощность ГОКа составляет 500 тыс. тонн руды в год, годовое производство золота - до 4,3 тонны. Постепенно предприятие будет выходить на эти показатели, что позволит увеличить добычу золота в крае почти вдвое.

В целом государственным балансом запасов полезных ископаемых в крае учитывается 64 месторождения золота, из которых 14 коренных и 50 россыпных с общими балансовыми запасами почти в 199 тонн. Забалансовые запасы составляют более 10 тонн.

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