Более шести тонн золота добыли горняки Камчатки в 2016 году

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Добыча золота на Камчатке в 2016 году составила 6,3 тонн, что на треть больше показателей 2015 года (4,2 тонны). Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на министра природных ресурсов Василия Прийдуна.
"Активное развитие отрасли позволило добыть 373 кг платины, 6 тыс. 329 кг золота и 11 тыс. 794 кг серебра", - сказал Прийдун. По его словам, увеличение объемов добычи драгоценных металлов связано с вводом в промышленную эксплуатацию горно-обогатительного комбината на Аметистовом золоторудном месторождении. Проектная мощность ГОКа составляет 500 тыс. тонн руды в год, годовое производство золота - до 4,3 тонны. Постепенно предприятие будет выходить на эти показатели, что позволит увеличить добычу золота в крае почти вдвое.
В целом государственным балансом запасов полезных ископаемых в крае учитывается 64 месторождения золота, из которых 14 коренных и 50 россыпных с общими балансовыми запасами почти в 199 тонн. Забалансовые запасы составляют более 10 тонн.