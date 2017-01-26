"Детский мир" установил диапазон цены IPO в 85-105 рублей за акцию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Детский мир" установил диапазон цены первичного размещения акций (IPO) между 85 руб. и 105 руб. за бумагу, сообщается в пресс-релизе компании.

Как ожидается, в ходе IPO будет продано до 247,9 млн акций, что в рамках ценового диапазона соответствует объему предложения в 21,1-26 млрд руб. и оценке стоимости компании от 62,8 млрд руб. до 77,6 млрд руб.

АФК "Система" намерена сохранить контрольный пакет акций "Детского мира" "в среднесрочном периоде", отмечается в сообщении.

Помимо "Системы", продающими акционерами выступят Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе представители менеджмента "Детского мира" и "Системы".

Ранее председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил, что IPO "Детского мира" состоится в феврале 2017 г. на Московской бирже.

ТАСС уже сообщал со ссылкой на источник, что в ходе IPO планируется разместить около 30% "Детского мира".

Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития", а также одноименные интернет- магазины. Ранее 100% группы контролировала АФК "Система", однако в начале 2016 г. "Система" сообщила, что завершила продажу 23,1% акций группы Российско-китайскому инвестиционному фонду (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) за 9,75 млрд руб. Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2016 г., АФК "Система" принадлежит 72,57% акций "Детского мира". Кроме того, миноритариями "Детского мира" являются гендиректор группы Владимир Чирахов (1,79% акций) и члены правления "Детского мира" Кристофер Алан Бакстер (0,87%) и Валентин Корчунов (1,05%).

По итогам 2016 г. группа "Детский мир" насчитывает 525 магазинов: 480 магазинов "Детский мир" и 45 магазинов ELC.