"Ведомости": IKEA снизит цены в России

IKEA объявит 26 января о снижении цен. Об этом газете "Ведомости" рассказал гендиректор сети в России Вальтер Каднар.

По его словам, примерно 20% ассортимента ритейлера подешевеет на 15–20%, а на некоторые товары цены снизятся на 40%.

"Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены. Такая политика в том числе должна позволить нам достичь целей, поставленных к 2020 г. ", - заявил Кандар. По его словам, цель компании - долгосрочные инвестиции, поэтому группа хочет наращивать продажи в натуральном выражении.

По прогнозу гендиректора компании, в ближайшие 1-3 года на российском рынке сохранится сложная ситуация. "Мы не думаем, что за инвестициями в цену немедленно последует восстановление объемов покупок, но мы верим, что сейчас правильное время начать такие инвестиции, чтобы получить преимущество на рынке", – полагает руководитель сети.

Каднар подчеркнул, что это не промокампания или распродажа, а долгосрочная программа. По его словам, осенью начнет работу пятая мебельная фабрика IKEA в России, поэтому значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы: эти товары и будут производиться на предприятии.

Как отмечают эксперты, потенциал для такой программы создало укрепление рубля. Ранее решение о снижении цен на свою продукцию заявляла, например, Apple. Кроме того, IKEA начинает чувствовать усиление конкуренции с традиционными игроками, в том числе, в некоторых сегментах товаров, с обычными продовольственными ритейлерами.