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ФАС уличила Московский метрополитен в завышении стоимости права торговли в киосках в метро

Экономика и бизнес
26 января, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Отмечается, что суммы ежемесячной платы за торговлю в переходе и размеры задатков являются непреодолимыми препятствиями для большинства представителей малого и среднего бизнеса
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Московский метрополитен" завысил суммы обеспечения заявок для участия в аукционах на право торговли в киосках, расположенных в подуличных переходах станций метро. Это привело к нарушению закона "О защите конкуренции", говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

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К такому выводу ФАС пришла по итогам рассмотрения жалобы индивидуальных предпринимателей. Так, по одному из аукционов задаток должен был составить 71,3 млн рублей, по второму - 77,6 млн рублей. При этом суммы ежемесячной платы за торговлю в переходе составляли 5,942 млн рублей и 6,468 млн рублей соответственно.

"Установленные московским метрополитеном размеры задатков являются непреодолимым препятствием для большинства представителей малого и среднего бизнеса. Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах", - пояснил решение антимонопольного органа руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

В связи с этим служба выдала метрополитену предписание о прекращении нарушения и внесении изменений в документацию о торгах, резюмирует ФАС.

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