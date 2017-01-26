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СП Ростеха и "Полюса" победило на аукционе за Сухой Лог, предложив 9,4 млрд руб.

Экономика и бизнес
26 января, 11:36 UTC+3
В результате разработки месторождения в Иркутской области будет создано крупное производство по добыче 80-90 тонн золота и 20-25 тонн серебра в год
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совместное предприятие Ростеха и крупнейшей в России золотодобывающей компании "Полюс" - "СЛ Золото" - стало победителем аукциона на месторождение золота Сухой Лог, в бюджет поступит - 9,406 млрд руб. Об этом журналистам сказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

"Победителем аукциона на крупнейшее месторождение золота "Сухой Лог" стало ­ ООО "СЛ Золото". В федеральный бюджет в результате аукциона поступит 9 406 млн рублей", - сказал он.

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По словам Донского, аукцион прошел с одним шагом, при этом стоимость актива возросла на 10%, то есть на 855 млн руб.

"Безусловно, реализация этого крупнейшего проекта окажет мощнейший эффект на социально-экономическое развитие Иркутской области и всего региона, ускорит развитие смежных отраслей промышленности.

Созданная при добыче золота и серебра инфраструктура в дальнейшем позволит добывать и другие полезные ископаемые. Проект предусматривает доразведку, и мы можем рассчитывать на значительный прирост запасов по золоту, серебру и другим видам сырья", - отметил министр.

Заявки на участие в аукционе по Сухому Логу подали две компании: "СЛ Золото" (у Ростеха 49%, у "Полюса" 51%) и "Золото Бодайбо". По данным системы "СПАРК", 58% "Золото Бодайбо" принадлежит Ибрагиму Паланкоеву (42% у "дочки" ВТБ), а гендиректором компании является Сергей Лепешкин, который был миноритарием Polyus Gold International Limited (материнской компании "Полюса") до консолидации акций компании структурами семьи Керимовых.

Месторождение Сухой Лог - участок недр федерального значения в Иркутской области. Планируется, что в результате разработки месторождения будет создано крупное производство по добыче 80-90 тонн золота и 20-25 тонн серебра в год.

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