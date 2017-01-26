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Москва приветствует интерес Катара к расширению партнерства с компаниями в РФ

Экономика и бизнес
26 января, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Накануне президент РФ провел встречу с иностранными инвесторами, в том числе представителями суверенного фонда Катара
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кремль приветствует намерение Катара расширить партнерство с российскими компаниями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшуюся накануне встречу главы государства с иностранными инвесторами, в том числе представителями суверенного фонда Катара.

"В целом катарские партнеры по линии РФПИ и партнерства с "Роснефтью" проявляют интерес к расширению работы в России, что приветствуется Москвой", - сказал он.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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Катар Россия
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