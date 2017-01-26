Глава ВТБ 24: россияне за два года обеднели на 15% и стали лучше платить по кредитам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россияне за два года обеднели на 15%, стали лучше платить по кредитам и меньше сберегать. Такую оценку озвучил председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов на пресс-конференции в Москве.

"Поведение российского населения. По данным Росстата, доходы населения в декабре (прошлого года - прим. ТАСС) были низкими. Это означает, что средний россиянин стал беднее за последние два года на 15%, беднее чем в октябре 2014 года. Это за два года очень большое снижение уровня жизни", - сказал Задорнов.

По его словам, снижение доходов населения очень сильно повлияло на поведение населения по отношению к финансовым продуктам банков.

"Как себя ведут люди: они очень аккуратно платят по долгам. За 11 месяцев 2016 года просроченная задолженность по всей банковской системе выросла всего на 24 млрд руб., в то время как в 2014-2015 году приросты просрочки составляли по 200 млрд рублей. Сильно обедневшее население аккуратнее платит по кредитам", - отметил Задорнов.

"Мало у кого есть возможность сберегать путем вкладов в банковской системе. Хотя ставки по вкладам остаются и выше инфляции, это не те ставки, которые были в начале 2016 года", - добавил глава банка ВТБ 24.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по предварительным данным, снизились по сравнению с 2015 годом на 5,9%. При этом в декабре 2016 года в годовом выражении снижение составило 6,1%, следует из оперативного доклада ведомства.