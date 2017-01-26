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IRIN: на российско-иранской границе открыт "зеленый коридор" для товаров

Экономика и бизнес
26 января, 12:49 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Глава Бюро по международному таможенному сотрудничеству Ирана выразил надежду на то, что после устранения недочетов "зеленый коридор" заработает на постоянной основе
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ТЕГЕРАН, 26 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. "Зеленый коридор" заработал в тестовом режиме на российско-иранской границе. Первые партии товаров поступили из Ирана в Россию по упрощенной схеме. Об этом сообщил в четверг новостному телеканалу IRIN глава Бюро по международному таможенному сотрудничеству Ирана Хосейн Кахеки.

Он напомнил, что в мае прошлого года таможенные службы двух стран подписали ряд весьма важных документов о сотрудничестве, в том числе протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Россией и Ираном ("упрощенный таможенный коридор").

"По итогам совещаний в Торговой палате, Организации развития торговли, Министерстве сельского хозяйства ИРИ мы представили России список иранских поставщиков. С российской стороны был представлен список получателей товаров. Теперь входящие в наш список иранские экспортеры получили право пользоваться облегченным режимом досмотра товаров и минимальным количеством оформляемой документации. Российские таможенники заранее получают от нас переведенную на русский язык информацию о номенклатуре и стоимости товаров, что облегчает им работу", - информировал Кахеки.

Он выразил надежду на то, что действующий пока в тестовом режиме "зеленый коридор" после устранения всех шероховатостей заработает на постоянной основе.

Как отмечалось в ходе состоявшегося в декабре прошлого года в Тегеране заседания постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, товарооборот между двумя странами в 2016 году вырос на 80%, а объем финансовых платежей увеличился в три раза.

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