Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина увеличила отбор газа на 42% в связи с резким похолоданием

Экономика и бизнес
26 января, 13:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, января. /ТАСС
В компании-операторе газотранспортной системы отметили, что страна не покупает газ у РФ
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/STR

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Украина увеличила отбор газа из хранилищ на 42% в связи с резким снижением температуры. Об этом сообщила в четверг компания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз".

Смотрите также
"Нафтогаз": Украина не направляла заявку в РФ на поставку газа

"Из-за резкого снижения температуры в регионах для покрытия потребностей отечественных потребителей был увеличен отбор газа из хранилищ на 42 процента до 78 млн кубометров в сутки", - отметили в пресс-службе.

В "Укртрансгазе" заверили, что такой режим отбора газа "является абсолютно оптимальным", его запасов достаточно. При этом в компании отметили, что Украина не покупает газ у РФ. "Российского голубого топлива в наших хранилищах нет", - добавили в "Укртрансгазе".

По состоянию на утро четверга в подземных хранилищах Украины остаются 10,3 млрд кубометров газа, всего с начала отопительного сезона отобрано 4,4 млрд кубометров газа. Несмотря на увеличение отбора газа из хранилищ, в Киеве заявляют, что его хватит для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов, а при сильном похолодании есть техническая возможность дополнительного импорта.

Смотрите также
"Нафтогаз Украины" отказался платить "Газпрому" $5,3 млрд

Руководство Национальной акционерной компании ранее рассчитывало, что к концу отопительного сезона в подземных хранилищах объемы газа составят до 8 млрд куб м при необходимых как минимум 5 млрд кубометров.

В минувший вторник российский "Газпром" сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины меньше прошлогодних на 1,2 млрд кубометров. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер указывал что компания фиксирует снижение запасов газа в ПГХ, что вызывает опасения прохождения страной зимнего периода пикового потребления. Он также добавил, что суточный отбор из хранилищ вырос с 15 января более чем на 40 процентов.

В прошлом году Украина отобрала из подземных хранилищ 8,391 млрд куб. м, а закачала 6,389 млрд кубометров газа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Газовая дипломатия Газовый конфликт России и Украины
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв
2
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
3
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
4
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
5
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
6
СК устанавливает причину самоубийства сотрудника ОМОН в Москве
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама