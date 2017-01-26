Украина увеличила отбор газа на 42% в связи с резким похолоданием

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Украина увеличила отбор газа из хранилищ на 42% в связи с резким снижением температуры. Об этом сообщила в четверг компания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз".

"Из-за резкого снижения температуры в регионах для покрытия потребностей отечественных потребителей был увеличен отбор газа из хранилищ на 42 процента до 78 млн кубометров в сутки", - отметили в пресс-службе.

В "Укртрансгазе" заверили, что такой режим отбора газа "является абсолютно оптимальным", его запасов достаточно. При этом в компании отметили, что Украина не покупает газ у РФ. "Российского голубого топлива в наших хранилищах нет", - добавили в "Укртрансгазе".

По состоянию на утро четверга в подземных хранилищах Украины остаются 10,3 млрд кубометров газа, всего с начала отопительного сезона отобрано 4,4 млрд кубометров газа. Несмотря на увеличение отбора газа из хранилищ, в Киеве заявляют, что его хватит для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов, а при сильном похолодании есть техническая возможность дополнительного импорта.

Руководство Национальной акционерной компании ранее рассчитывало, что к концу отопительного сезона в подземных хранилищах объемы газа составят до 8 млрд куб м при необходимых как минимум 5 млрд кубометров.

В минувший вторник российский "Газпром" сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины меньше прошлогодних на 1,2 млрд кубометров. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер указывал что компания фиксирует снижение запасов газа в ПГХ, что вызывает опасения прохождения страной зимнего периода пикового потребления. Он также добавил, что суточный отбор из хранилищ вырос с 15 января более чем на 40 процентов.

В прошлом году Украина отобрала из подземных хранилищ 8,391 млрд куб. м, а закачала 6,389 млрд кубометров газа.