ЦБ: операции Минфина с валютой не приведут к появлению спекулятивных настроений на рынке

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Операции Минфина с валютой не должны оказать существенного влияния на конъюнктуру рынка, заявили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

"Принимая во внимание оценки объемов дополнительных нефтегазовых доходов в 2017 году, предварительно озвученные Минфином, и предполагаемую равномерность совершения операций на валютном рынке, проведение Минфином операций на валютном рынке не должно оказать существенного влияния на его конъюнктуру", - заявил ЦБ.

По мнению регулятора, динамика курса зависит от множества факторов как внутреннего, так и внешнего характера, поэтому ЦБ не видит "предпосылок для формирования спекулятивных настроений рыночных игроков".

ЦБ также отмечает, что операции Минфина с валютой не противоречат концепции плавающего курса рубля. "Практика проведения операций на валютном рынке в целях пополнения/расходования суверенных фондов не противоречит концепции режима плавающего валютного курса и успешно применяется другими странами, имеющими суверенные фонды", - заявил ЦБ.

Целью операций Минфина на валютном рынке не является регулирование номинального курса рубля, а механизм совершения операций не привязан к какому-либо уровню или скорости изменения курса, продолжает регулятор. "Суверенные фонды формируются для снижения зависимости экономики и государственных финансов от внешнеэкономической конъюнктуры", - отмечает регулятор.

Операции Минфина на валютном рынке

Накануне Минфин объявил, что с февраля начинает проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Агентом для операций будет ЦБ. "Банк России будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства", - уточнили в четверг в ЦБ.

Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета, заявил Минфин. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень $40 за баррель, ведомство будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. Вместе с тем в случае снижения цен на нефть ниже $40 за баррель Минфин будет проводить операции по продаже иностранной валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже иностранной валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок иностранной валюты.

Данное решение было принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику. Кроме того, оно позволит обеспечить эквивалентность объема операций на валютном рынке величине отклонения фактического объема использования (пополнения) средств суверенных фондов (Резервный фонд и ФНБ) от предусмотренного законом о бюджете в 2017 году.

Как заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство приняло решение не использовать дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 году в результате превышения фактической цены на нефть. Бюджет на трехлетку сформирован, исходя из цены на нефть $40 за баррель, сейчас большинство экспертов прогнозирует ее рост до $50-55. Первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что формирование резервов в иностранной валюте позволит стабилизировать курс рубля и застрахует национальную валюту от чрезмерного укрепления, но такая защита от волатильности продлится всего 1-2 года