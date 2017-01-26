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Тариф "Платона" не будут повышать с 1 февраля

Экономика и бизнес
26 января, 13:23 UTC+3 ТВЕРЬ 26, января. /ТАСС
В Минтрансе РФ сообщили, что повышение тарифа произойдет позже
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ТВЕРЬ, 26 января. /ТАСС/. Тариф в системе "Платон" не будет повышен с 1 февраля, заявил журналистам первый замглавы Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Абсолютно очевидно, что если в предыдущей модели мы говорили о повышении с 1 февраля, то на сегодняшний день это уже просто невозможно, поэтому такое повышение будет позже", - сказал он.

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На этой неделе министр транспорта Максим Соколов, заявлял, что правительство РФ поручило Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа в системе "Платон". Он добавил, что Минтранс согласует свое решение с другими ведомствами и направит в правительство окончательные предложения по повышению тарифа. Соколов выразил надежду, что правительство в ближайшей перспективе примет решение о повышении тарифа.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что решение по тарифу системы "Платон" должно быть сбалансированным и не мешать работе малого и среднего бизнеса. В свою очередь глава Минтранса заявил журналистам, что поручение президента РФ будет выполнено в полном объеме. По словам Соколова, контакты по этому вопросу с бизнес-сообществом постоянно идут, в частности, на площадке Росавтодора, также этот вопрос рассматривался в Общественной палате.

Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 т за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1,53 руб. за 1 км пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 г. до 3,06 руб., однако позднее было решено отсрочить индексацию. В начале ноября прошлого года Минтранс опубликовал проект постановления, в соответствии с которым с 1 февраля 2017 г. тариф будет увеличен с 1,53 руб. за 1 км пути до 2,61 руб., а с 1 июня 2017 г. - до 3,06 руб.

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