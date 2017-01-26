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Johnson & Johnson договорилась о покупке швейцарской Actelion за $30 млрд

Экономика и бизнес
26 января, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале текущего года
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американская биотехнологическая корпорация Johnson & Johnson достигла соглашения о приобретении швейцарской фармацевтической компании Actelion Pharmaceuticals за $30 млрд. Об этом говорится в сообщении Johnson & Johnson.

Сделка одобрена советами директоров обеих компаний, ожидается, что она будет закрыта в I квартале 2017 г. Johnson & Johnson выкупит акции Actelion по цене $280 за штуку.

"Мы полагаем, что эта сделка принесет экономический эффект, который послужит убедительным аргументом как для акционеров Johnson & Johnson, так и для держателей акций Actelion", - прокомментировал председатель правления и главный исполнительный директор Johnson & Johnson Алекса Горски, слова которого приводятся в сообщении.

Сделка направлена на получение разработок Actelion в области лечения редких заболеваний, таких как легочная артериальная гипертензия. По завершении сделки Actelion создаст отдельную компанию по разработкам в этой сфере под названием R&D NewCo, в которой Johnson & Johnson будет владеть 16% акций с возможностью увеличения доли до 32%.

Компания Johnson & Johnson, основанная в 1886 г., является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. Занимает 37 место в списке Fortune 500, куда включаются самые крупные компании США по версии американского журнала Fortune.

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