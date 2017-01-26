Малый и средний бизнес в регионах получит 7,5 млрд руб. субсидий в 2017 г

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МОСКВА, 26 января./ТАСС/. Правительство выделит из федерального бюджета в текущем году 7,5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Распределяется 7,5 млрд рублей для малого и среднего предпринимательства, в том числе для так называемого молодежного предпринимательства", - сказал он.
Ранее Минэкономразвития сообщало, что эти средства будут направлены на оказание финансовой поддержки субъектам МСП и организациям, образующим их инфраструктуру поддержки, а также на софинансирование капвложений, содействие развитию молодежного предпринимательства и создание многофункциональных центров для бизнеса.
Министерству до 1 марта предстоит заключить с регионами соглашения о предоставлении субсидий.
Финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется Минэкономразвития начиная с 2005 года. Ежегодно благодаря реализации программы поддержку получают около 200 тысяч предпринимателей.