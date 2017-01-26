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Экспорт швейцарских часов в РФ по итогам 2016 года сократился на 21,6%

Экономика и бизнес
26 января, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, Россия находится на 21 месте среди 30 основных импортеров швейцарских часов
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Экспорт швейцарских часов в Россию в 2016 г. сократился по сравнению с предыдущим годом на 21,6%, до 154 млн швейцарских франков ($153,9 млн). Об этом свидетельствуют опубликованные данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

Кроме того, экспорт часов за два года уменьшился на 44,3% (в 2014 г. экспорт составил $276,4 млн).

По данным Федерации, Россия находится на 21 месте среди 30 основных импортеров швейцарских часов. Экспорт в Гонконг, США и Китай, которые входят в тройку лидеров по рынку сбыта, в 2016 году также снизился по сравнению с прошлым годом - до $2 380 млн (-25,1%), $ 2 144 млн (-9,1%) и $1 292 млн (-3,3%) соответственно. В целом по рынку наблюдается снижение экспорта на 9,9%, до $19,4 млрд.

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