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Прибыль ВТБ 24 за 2016 г. выросла в 86 раз, до 43,1 млрд руб.

Экономика и бизнес
26 января, 15:28 UTC+3 МОСКВА 26, января. /ТАСС
Председатель правления банка отметил, что росту прибыли способствовали значительный рост кредитного портфеля, снижение просроченной задолженности и сокращение процентных расходов
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Председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов

Председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Чистая прибыль банка ВТБ 24 по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 г. выросла до 43,1 млрд руб. против 0,5 млрд руб. прибыли за 2015 г. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов.

"Мы полностью восстановили рентабельность бизнеса. Это больше чем в предыдущие годы. Способствовало этому - значительный рост кредитного портфеля, снижение просроченной задолженности, сокращение процентных расходов", - сказал Задорнов.

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Портфель кредитов физическим лицам вырос на 10%, до 1,69 трлн руб., рыночная доля банка выросла на 1,5 п.п. до 15,6%. Драйверами роста кредитного портфеля банка в 2016 г. стали ипотека (портфель вырос на 14%, до 879,1 млрд руб.) и кредиты наличными (портфель вырос на 9%, до 622 млрд руб.).

В 2016 г. ВТБ 24 выдал ипотечных кредитов на 294 млрд руб. - это в 1,5 раза больше, чем в 2015 г. В 2017 г. банк планирует увеличить выдачу ипотечных кредитов на 20% по сравнению с показателем за 2016 г. - до 352 млрд руб.

Объем потребительских кредитов, выданных банком в 2016 г., составил 348 млрд руб.

Задорнов уверен, что 2017 г. будет более удачным для банковской системы. "Банковская система (страны - прим. ред.) заработала 930 млрд руб. за 2016 г. Это очень позитивная тенденция. В 2017 г. будет рекордная прибыль по банковской системе и превысит 1 трлн руб.", - считает он.

По его словам, прибыль банковского сектора увеличится за счет сокращения отчислений в резервы банками.

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