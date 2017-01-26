Кредиторы "Пересвета" готовы конвертировать кредиты в субординированные облигации банка

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кредиторы банка "Пересвет", в котором введена временная администрация, готовы конвертировать кредиты в субординированные облигации банка, сообщил журналистам зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Это (выпуск облигаций - прим. ред.) - предложение кредиторов, процесс финансового оздоровления производится по предложению кредиторов. Кредиторы готовы конвертировать свои кредиты в субординированные облигации, чтобы у тех кредиторов, кто имеет желание эти ценные бумаги продать другим кредиторам или другому банку, была такая возможность", - пояснил Поздышев.

По данным СМИ, Центробанк, акционеры и кредиторы банка "Пересвет" обсуждали вариант оздоровления банка с использованием механизма bail-in (конвертация требований кредиторов к банку в его акции) и привлечением внешнего санатора.