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Кредиторы "Пересвета" готовы конвертировать кредиты в субординированные облигации банка

Экономика и бизнес
26 января, 14:45 дата обновления: 26 января, 14:47 UTC+3
Ранее СМИ сообщали, что ЦБ, акционеры и кредиторы банка обсуждали вариант оздоровления с использованием механизма bail-in и привлечением внешнего санатора
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кредиторы банка "Пересвет", в котором введена временная администрация, готовы конвертировать кредиты в субординированные облигации банка, сообщил журналистам зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

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"Это (выпуск облигаций - прим. ред.) - предложение кредиторов, процесс финансового оздоровления производится по предложению кредиторов. Кредиторы готовы конвертировать свои кредиты в субординированные облигации, чтобы у тех кредиторов, кто имеет желание эти ценные бумаги продать другим кредиторам или другому банку, была такая возможность", - пояснил Поздышев.

По данным СМИ, Центробанк, акционеры и кредиторы банка "Пересвет" обсуждали вариант оздоровления банка с использованием механизма bail-in (конвертация требований кредиторов к банку в его акции) и привлечением внешнего санатора.

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