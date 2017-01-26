Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авария на Пензенской ТЭЦ не скажется на потребителях

Экономика и бизнес
26 января, 14:56 дата обновления: 26 января, 15:28 UTC+3
На станции произошло частичное обрушение кровли в машинном зале
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Авария на Пензенской ТЭЦ-1, которая принадлежит компании "Т Плюс", не несет последствий для потребителей.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

Смотрите также
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв

"Последствий для потребителей не было", - сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждении оборудования станции уточняется.

В свою очередь, "Т Плюс" отмечает, что на станции достаточно резервного оборудования для несения тепловой и электрической нагрузки. "Отпуск теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками", - сообщила пресс-служба компании.

Уточняется количество работавших на месте аварии.

Пензенская ТЭЦ-1 (385 МВт, 1168 Гкал/ч) - производственное подразделение филиала "Пензенский" ПАО "Т Плюс". Станция введена в эксплуатацию в 1943 году. Расположена на берегу реки Суры в 3 км от центра г. Пенза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв на ТЭЦ в Пензе
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
2
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
3
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
4
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
7
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
Темы дня
Реклама