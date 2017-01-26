Авария на Пензенской ТЭЦ не скажется на потребителях

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Авария на Пензенской ТЭЦ-1, которая принадлежит компании "Т Плюс", не несет последствий для потребителей.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.
"Последствий для потребителей не было", - сказано в сообщении.
Информация о пострадавших и повреждении оборудования станции уточняется.
В свою очередь, "Т Плюс" отмечает, что на станции достаточно резервного оборудования для несения тепловой и электрической нагрузки. "Отпуск теплоэнергии потребителям производится в строгом соответствии с утвержденными температурными и гидравлическими графиками", - сообщила пресс-служба компании.
Уточняется количество работавших на месте аварии.
Пензенская ТЭЦ-1 (385 МВт, 1168 Гкал/ч) - производственное подразделение филиала "Пензенский" ПАО "Т Плюс". Станция введена в эксплуатацию в 1943 году. Расположена на берегу реки Суры в 3 км от центра г. Пенза.