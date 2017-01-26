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Нацбанк Украины оставил учетную ставку на уровне 14% годовых

Экономика и бизнес
26 января, 15:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, января. /ТАСС
Как отметили в НБУ, это связано с необходимостью нивелировать инфляционные риски
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КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) оставил учетную ставку на уровне 14% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Это связано с необходимостью нивелировать инфляционные риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах", - отметили в НБУ.

В октябре Нацбанк понизил учетную ставку с 15 до 14 процентов годовых.

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