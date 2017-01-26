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Главгосэкспертиза согласовала строительство моста через Амур между РФ и КНР

Экономика и бизнес
26 января, 15:48 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 26, января. /ТАСС
Длина моста составит более километра, расчетная скорость движения транспорта сможет достигать 120 километров в час
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 января. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России согласовала проект первого этапа строительства моста через реку Амур между РФ и КНР в районе городов Благовещенск (Амурская область) и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, Китай), сообщается на сайте ведомства.

"Изучив проект строительства автодорожного мостового перехода через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и инженерные изыскания соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки", - говорится в сообщении.

Проектирование моста проведено при участии китайских партнеров: проектная документация разработана на основании соглашения между правительствами двух стран. Мост должен стать одним из важнейших этапов реализации программы создания экономического коридора Россия - Китай - Монголия, принятой в ходе трехсторонней встречи лидеров стран Владимира Путина, Си Цзиньпина и Цахиагийна Элбэгдоржа на саммите ШОС в июне 2016 года.

Строительство моста началось в конце 2016 года. Мост предполагается построить за три года, в 2019 году он будет сдан в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что строительство будет вестись на основе государственно-частного партнерства. Российскую часть пограничного мостового перехода будут строить российские подрядчики. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей.

"Общая длина подъездной двухполосной автодороги в пределах Благовещенского административного района Амурской области и самого моста через Амур составит 13,43 километра, длина самого моста - более километра, при этом расчетная скорость движения по нему может достигать 120 километров в час. В ходе работ запланировано строительство дополнительных путепроводов и линейных объектов", - отмечается в сообщении Главгосэкспертизы.

Мост позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития "Приамурская", ориентированную на создание транспортно-логистических и других производств, и будущие газохимический и газоперерабатывающий заводы в Амурской области. Его появление поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, стимулирует развитие совместных инвестиционных проектов и даст возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь экспорта и импорта.

Власти Приамурья также уверены, что строительство моста положительно скажется на развитии туризма.

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