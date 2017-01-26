"Платон" подвергся DDoS-атаке в январе 2017 года

ТВЕРЬ, 26 января. /ТАСС/. Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам, подверглась DDoS-атаке в январе 2017 года, сообщил журналистам генеральный директор РТИТС (ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы", компания-оператор системы "Платон") Антон Замков.

"В свое время мы выдержали огромную DDoS-атаку и продолжаем их выдерживать", - рассказал он, добавив, что последняя атака была предпринята 12 января этого года.

Это не первые попытки дестабилизировать систему "Платон". По словам представителя РТИТС, за первый год работы системы было совершено три хакерские атаки. Самая масштабная предпринята в первые дни после запуска системы, количество запросов на сайт достигало тогда 2 млн в секунду. Система справилась с атакой, данные пользователей не пострадали, добавил он. Подобные атаки такого же масштаба были и в июне 2016 года. Для пользователей они остались незаметны, потому что система обладает большой степенью защиты от таких атак, отметил представитель РТИТС.

Как ранее сообщал Замков, информация в системе хранится на современных базах данных, все программное обеспечение выполнено на открытых кодах, а все исходные коды принадлежат государству.