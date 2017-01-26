"Газпром нефть" выполнила годовой план по добыче нефти в арктическом шельфе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" выполнила годовой план по добыче нефти с платформы "Приразломной" - первого и на сегодняшний день единственного проекта на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча углеводородов. В общей сложности на Приразломном месторождении было добыто 2,154 млн тонн нефти сорта ARCO (Arctic Oil), говорится в сообщении компании.

Это более чем в 2,5 раза превосходит показатели 2015 года, когда потребителям Северо-Западной Европы было отгружено более 800 тыс. тонн нефти.

Промышленная разработка Приразломного месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. Недропользователем проекта является "Газпром нефть шельф", дочерняя компания "Газпром нефти".

Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн тонн. Для разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная". Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.