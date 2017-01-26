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МВФ приветствует меры по укреплению экономической стабильности в России

Экономика и бизнес
26 января, 20:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
В том числе МВФ приветствует решение по неиспользованию в 2017 году дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут возникнуть из-за роста цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ приветствует меры российских властей, ведущие к укреплению экономической и финансовой стабильности, в том числе и принятое решение по неиспользованию в 2017 году дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут возникнуть из-за роста цены на нефть. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель фонда Уильям Мэррей.

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Ранее правительство РФ приняло решение не использовать дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 году в результате превышения фактической цены на нефть. Российский бюджет на трехлетний период (2017-2019 годы) сформирован исходя из цены на нефть в $40 за баррель, тогда как сейчас большинство экспертов прогнозирует ее рост до $50-55 за баррель.

"Если принимаемые меры способствуют укреплению финансово-бюджетных "буферов" и закрепляют подразумеваемое "бюджетное правило" в утвержденном бюджете на 2017-2019 годы, то это позитивное развитие событий", - сказал Мэррей, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать планы российского правительства не использовать дополнительные доходы.

Ранее Минфин РФ объявил, что с февраля 2017 года начинает операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Так, пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень $40 за баррель, Минфин будет проводить покупку иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае снижения цен на нефть Urals министерство будет продавать иностранную валюту в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.

Агентом для операций будет ЦБ РФ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства.

Данное решение было принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику.

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