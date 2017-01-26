Мексиканский песо подешевел после отмены визита президента страны в США

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МЕХИКО, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканский песо резко подешевел по отношению к доллару США после известия об отмене визита президента страны в Вашингтон. Доллар подорожал до 21,65 песо, что на 0,25 песо больше, чем днем ранее.
Официальный курс, установленный Банком Мексики на четверг, равен 21,34 песо за $1.
По мнению министра финансов и государственного кредита Мексики Хосе Антонио Меаде, отмена встречи Пеньи Ньето и президента США Дональда Трампа приведет к еще большей нестабильности на рынках. Ранее в этом месяце Меаде заявлял, что падение курса национальной валюты отражает пессимистичные настроения инвесторов в отношении Мексики.
За 2016 год девальвация мексиканской валюты составила около 20%.