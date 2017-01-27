"Ведомости": Банк России проверит своих сотрудников на профпригодность

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Банк России намерен оценить свой персонал на соответствие профессиональным требованиям. Аттестация начнется с надзорного блока и других реформируемых департаментов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на неназванного представителя ЦБ.
"Банк России внедряет различные технологии оценки персонала, результаты применения которых позволяют актуализировать программы обучения и развития сотрудников, а также используются в качестве дополнительной информации при принятии кадровых решений. Оценка различных категорий сотрудников проводится как в центральном аппарате ЦБ, так и в территориальных учреждениях <...> как в дистанционной, так и в очной формах, в том числе в формате тестирований, направленных на оценку знаний предметной области и выявление приоритетных для конкретного сотрудника направлений развития профессиональных компетенций", - цитирует издание представителя ЦБ.
По информации газеты, недовольство работой сотрудников ЦБ высказывают сами банкиры, отмечая, в частности, поверхностные знания особенностей регулирования, неверное оперирование нормативными актами и другое.
На данный момент в ЦБ работает 51 542 рядовых сотрудника, 1830 высокооплачиваемых специалистов и руководителей, 147 руководителей подразделений, начальников главных управлений и управляющих отделениями. Не исключено, что после проверок численность сотрудников регулятора сократится, пишет издание.