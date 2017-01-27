Более 60% ввезенных на Дальний Восток иномарок застряли на таможне из-за "ЭРЫ-Глонасс"

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Более 60%, или 769 из 1217 автомобилей, ввезенных из-за рубежа с начала 2017 года, "зависли" на таможнях Дальнего Востока в связи с вступившим в силу с 1 января 2017 года регламентом Таможенного союза об обязательной установке на все импортируемые в РФ автомобили системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-Глонасс", сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин.

"С начала года оформлено 1217 автомобилей, это значит что эти товарищи заплатили платежи и хотели бы их забрать, но забрали машины только 448, те, на которые были выписаны ПТС. Остальные машины в ожидании. Они должны были предъявить нам свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), где есть отметка о том что машина оборудована системой, либо СБКТС должен был быть оформлен до 31 декабря 2016 года", - сообщил Ладыгин.

Пока на складах таможни достаточно места, но в дальнейшем, если ситуация не разрешится и число застрявших на таможне иномарок будет расти, могут возникнуть проблемы. По словам Ладыгина, дальнейшая судьба этих автомобилей пока не решена. В то же время, таможня продолжает проверку законности выдачи свидетельств, так как "могут возникнуть некоторые нестыковки".

Глава ДВТУ сообщил, что по объему ввоза автомобилей на Дальний Восток на первом месте стоит Япония, затем Южная Корея и Китай, и пока остается открытым вопрос, как в дальнейшем будут оборудоваться системой "ЭРА-Глонасс" подержанные иномарки, ввозимые в Россию из-за границы.

"Маловероятно, что на подержанных автомобилях можно будет там, за рубежом, установить эти кнопки, потому что для этого нужно провести минимум два краш-теста. Возможно, найдутся какие-нибудь выходы, умельцы. Пока для нас понятной системы нет", - сказал Ладыгин.

"ЭРА-Глонасс" - государственная система, призванная сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. Система подает сигнал в случае повреждения автомобиля при аварии на спутник, откуда сигнал получают службы экстренного реагирования. В случае аварии встроенный модуль автоматически передает точные координаты в диспетчерский пункт, диспетчер в свою очередь, связавшись с водителем и получив подтверждение об аварии, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (МЧС, ГИБДД, "скорая помощь"). Если водитель не способен самостоятельно ответить диспетчеру, то система автоматически пошлет этот сигнал; услуга вызова экстренных оперативных служб будет бесплатной в течение всего времени эксплуатации автомобиля.