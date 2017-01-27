Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин распорядился предварительно оценивать эффективность реализации ФЦП

Экономика и бизнес
27 января, 7:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Предполагается, что это будет способствовать повышению качества подготовки проектов ФЦП
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому на стадии разработки проекта концепции федеральной целевой программы (ФЦП) должна проводиться предварительная оценка эффективности ее реализации. Об этом сообщил сайт правительства РФ.

"Подписанным постановлением в этот порядок внесены изменения, которыми предусмотрено на стадии разработки проекта концепции ФЦП проведение предварительной оценки эффективности реализации её мероприятий и расходования бюджетных средств по направлению "капитальные вложения", - говорится в сообщении.

Также установлены дополнительные требования по подтверждению необходимости и достаточности мер для достижения целей и решения задач программы и обеспечения планируемой динамики целевых индикаторов и показателей.

Как отмечается, принятые решения будут способствовать повышению качества подготовки проектов ФЦП, эффективности использования средств федерального бюджета при реализации ФЦП по направлению "капитальные вложения".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
2
Мэй призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы"
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
DM: в Лондоне бездомные обосновались в особняке миллиардера из России
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
WP: в США впервые создан зародыш организма, в котором сочетаются клетки человека и свиньи
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама