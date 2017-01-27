Кабмин распорядился предварительно оценивать эффективность реализации ФЦП

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому на стадии разработки проекта концепции федеральной целевой программы (ФЦП) должна проводиться предварительная оценка эффективности ее реализации. Об этом сообщил сайт правительства РФ.

"Подписанным постановлением в этот порядок внесены изменения, которыми предусмотрено на стадии разработки проекта концепции ФЦП проведение предварительной оценки эффективности реализации её мероприятий и расходования бюджетных средств по направлению "капитальные вложения", - говорится в сообщении.

Также установлены дополнительные требования по подтверждению необходимости и достаточности мер для достижения целей и решения задач программы и обеспечения планируемой динамики целевых индикаторов и показателей.

Как отмечается, принятые решения будут способствовать повышению качества подготовки проектов ФЦП, эффективности использования средств федерального бюджета при реализации ФЦП по направлению "капитальные вложения".