Toshiba продает свой бизнес по производству микрочипов из-за убытка в $6,1 млрд

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ТОКИО, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японская корпорация Toshiba объявила о решении продать свой бизнес по производству микрочипов и запоминающих устройств с целью компенсировать прогнозируемые убытки, связанные со строительством АЭС в США. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.
Детали сделки планируется утвердить на собрании акционеров в марте. За счет продажи этого бизнеса, который в 2015 году принес 110 млрд иен ($970 млн) операционной прибыли, и некоторых других активов Toshiba рассчитывает получить более 300 млрд иен ($2,6 млрд).
Среди возможных покупателей рассматривается американская компания Western Digital, которая совместно с Toshiba управляет заводом по производству микрочипов в японском городе Иоккаити. Также своей желание поучаствовать в сделке выразила японская корпорация Canon.
По итогам текущего финансового года (завершится в марте. - Прим. ТАСС) Toshiba прогнозирует убытки в размере 700 млрд иен ($6,1 млрд). В связи с этим руководство компании намерено запросить финансовую поддержку у принадлежащего государству Банка развития Японии.
После аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года Toshiba начала испытывать трудности в связи с отказом от строительства новых атомных объектов в самой Японии и снижением количества заказов за рубежом. Кризис усугубился после того, как в 2015 году ее дочерняя компания Westinghouse Electric, занимающаяся строительством и обслуживанием АЭС в США, приобрела другую американскую фирму из этой же сферы CB&I Stone&Webster. Связанные с этим издержки возросли в разы после завершения сделки по сравнению с предварительными расчетами, что и привело к масштабным убыткам.