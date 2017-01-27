ЦБ отозвал лицензии у страховых компаний "Вектор" и "Максимус"

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Банк России приказами от 26 января отозвал лицензии у двух страховых компаний - СК "Вектор" и медицинской страховой компании "Максимус".
Это следует из материалов ЦБ РФ.
Решение в отношении СК "Вектор" было принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, в частности, из-за несоблюдения требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Лицензия у "Максимуса" отозвана из-за неоднократного непредставления в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
СК "Вектор" - универсальная страховая компания с головным офисом в Симферополе, занимается преимущественно страхованием ОСАГО, а также добровольным медицинским страхованием.
Медицинская страховая компания "Максимус" - одна из страховых компаний в Ростовской области, специализируется на осуществлении обязательного и добровольного медицинского страхования.