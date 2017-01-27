Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иностранные инвесторы купили большую часть дебютных евробондов "Русала"

Экономика и бизнес
27 января, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
На долю российских инвесторов пришла покупка 19,5% ценных бумаг
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Иностранные инвесторы приобрели большую часть пятилетних евробондов "Русала", сообщил ТАСС источник в банковских кругах.

Инвесторы из континентальной Европы приобрели 27% ценных бумаг, из США - 19%. На долю инвесторов из Великобритании пришлось 17,5%. Азиатские инвесторы приобрели 15,5% эмиссии, инвесторы из стран Ближнего Востока - 1%.

Российские инвесторы приобрели 19,5% ценных бумаг, уточнил собеседник ТАСС.

Всего было подано 168 заявок, из которых 65% подали инвестфонды, чуть более 27% - банки, примерно 8% - другие инвесторы.

"Русал" разместил евробонды на $600 млн в 26 января вечером. Срок обращения бумаг - пять лет. Ставка купонного дохода - 5,125% годовых.

Смотрите также

Источник: "Русал" начинает road show евробондов в долларах 20 января
Fitch присвоило "Русалу" рейтинг "B+" со "стабильным" прогнозом
"Русал" продает завод Alpart на Ямайке китайской группе JISCO за $299 млн
"Русал" в перспективе хочет поставлять весь свой алюминий в Россию

Это дебютный выпуск евробондов "Русала". Ранее компания размещала облигации только на внутреннем российском рынке.

Полученные в результате размещения ценных бумаг средства "Русал" планирует использовать для рефинансирования существующих кредитов, указано в сообщении компании.

"Мы рады, что наш дебютный выпуск еврооблигаций привлек интерес со стороны такого широкого круга международных инвесторов. "Русал" успешно открыл новый рынок заимствований. Эта сделка укрепляет позиции компании за счет диверсификации источников финансирования и улучшения структуры долга", - отметил гендиректор "Русала" Владислав Соловьев.

Чистый долг "Русала" на конец III квартала 2016 года составил $8,3 млрд. График погашения на 2017 год предусматривает выплату $1,2 млрд, указано в ноябрьской презентации компании.

"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия - образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore.

Акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), "Онэксим" Михаила Прохорова (17,02%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), Amokenga Holdings (принадлежит Glencore и владеет 8,75% в "Русале"), а также менеджмент "Русала" (около 0,26%). Оставшиеся чуть более 10% акций находятся в свободном обращении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
900 дней жизни
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Машина упала в Москву-реку в результате ДТП в центре столицы
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались
7
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января
Темы дня
Реклама