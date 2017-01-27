Иностранные инвесторы купили большую часть дебютных евробондов "Русала"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Иностранные инвесторы приобрели большую часть пятилетних евробондов "Русала", сообщил ТАСС источник в банковских кругах.

Инвесторы из континентальной Европы приобрели 27% ценных бумаг, из США - 19%. На долю инвесторов из Великобритании пришлось 17,5%. Азиатские инвесторы приобрели 15,5% эмиссии, инвесторы из стран Ближнего Востока - 1%.

Российские инвесторы приобрели 19,5% ценных бумаг, уточнил собеседник ТАСС.

Всего было подано 168 заявок, из которых 65% подали инвестфонды, чуть более 27% - банки, примерно 8% - другие инвесторы.

"Русал" разместил евробонды на $600 млн в 26 января вечером. Срок обращения бумаг - пять лет. Ставка купонного дохода - 5,125% годовых.

Это дебютный выпуск евробондов "Русала". Ранее компания размещала облигации только на внутреннем российском рынке.

Полученные в результате размещения ценных бумаг средства "Русал" планирует использовать для рефинансирования существующих кредитов, указано в сообщении компании.

"Мы рады, что наш дебютный выпуск еврооблигаций привлек интерес со стороны такого широкого круга международных инвесторов. "Русал" успешно открыл новый рынок заимствований. Эта сделка укрепляет позиции компании за счет диверсификации источников финансирования и улучшения структуры долга", - отметил гендиректор "Русала" Владислав Соловьев.

Чистый долг "Русала" на конец III квартала 2016 года составил $8,3 млрд. График погашения на 2017 год предусматривает выплату $1,2 млрд, указано в ноябрьской презентации компании.

"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия - образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore.

Акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), "Онэксим" Михаила Прохорова (17,02%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), Amokenga Holdings (принадлежит Glencore и владеет 8,75% в "Русале"), а также менеджмент "Русала" (около 0,26%). Оставшиеся чуть более 10% акций находятся в свободном обращении.