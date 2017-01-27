Сбор НДПИ в 2016 году снизился на 300 млрд рублей из-за цен на нефть

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сбор налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2016 году снизился примерно на 300 млрд рублей из-за динамики цен на нефть. Об этом доложил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

"Отрицательное влияние (на сборы в консолидированный бюджет) оказал сбор налога на добычу полезных ископаемых - примерно минус 300 млрд рублей из-за соответствующей средней цены на нефть", - сказал Мишустин. Он напомнил, что ФНС по итогам 2016 года увеличила сбор налогов в консолидированный бюджет на 5% по сравнению с 2015 годом, или на 700 млрд рублей. По его словам, основными бюджетообразующими налогами при достаточно сложном администрировании стали налог на добавленную стоимость (плюс 8,5%), налог на прибыль (рост на 6,6%), "фиксируется рекордный рост сборов акцизов, в том числе, на крепкий алкоголь - плюс 27,5%".

Медведев отметил, что такая динамика в сборе акцизов связана с тем, что была налажена система учета и контроля, "потому как это основная проблема при уплате акцизов на алкоголь".

Руководитель ФНС напомнил, что для этого были приняты соответствующие нормативные акты, проведена координация учетной системы ЕГАИС с системой администрирования налогов, что позволило "серьезно стабилизировать ситуацию". Глава правительства поинтересовался, можно ли говорить о том, что произошла полная стыковка системы ЕГАИС и системы учета налогов. Мишустин ответил, что такая стыковка практически произошла, но еще не в онлайн режиме. "В системе обмена информацией мы абсолютно обладаем цифрами из учетной системы ЕГАИС, а также в той части, которая необходима, доступна из налоговой системы", - сказал он.