Топилин: реальные пенсии в 2017 году вырастут на 2,1%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Реальный рост страховых пенсий по старости в 2017 году составит 2,1% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

По его словам, рост обусловлен единовременной выплатой пенсионерам в 5 тысяч рублей, а также индексациями пенсий в феврале и апреле 2017 года.

"Если мы будем смотреть все совокупные выплаты, у нас была 5 тысяч рублей единовременная выплата, если мы разложим в среднегодовом измерении эту выплату, то, по нашим оценкам произойдет увеличение реальных пенсий на 2%, может быть даже на 2,1 процента. По факту произойдет реальное увеличение пенсий, чего у нас с вами не было в прошлом году. В результате этой программы пенсии увеличатся на 2,1%", - сказал Топилин.

Топилин отметил, что на завтра будет последний день выплат единовременной пособия всем пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.

"По нашим данным 95-97% пенсионеров уже получили единовременную выплату, обязательства выполняются. Пока у нас информация, что у нас все практически получат единовременную выплату в установленные сроки", - сказал Топилин.

Он поблагодарил все ответственные за организацию работы по выплатам ведомства за оперативную работу.

Резервы для роста

По данным пресс-службы Минтруда, с 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год на 5,4%. Расходы бюджета ПФР составят около 230 млрд рублей.

Повышение с 1 февраля 2017 года размеров страховой пенсии позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 31,4 млн неработающих получателей страховой пенсии. В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 703 рубля - с 13 152 до 13 855 рублей, отметили в ведомстве.

При этом с учетом февральской индексации в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 13 620 рублей (159,5% прожиточного минимума пенсионера).

Также в Минтруде напомнили, что с 1 апреля 2017 года будет проведено дополнительное увеличение страховых пенсий и фиксированных выплат к ним на 0,38% в соответствии с Федеральным законом "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Дополнительное увеличение страховых пенсий на 0,38% определено, исходя из разницы между прогнозным уровнем инфляции - 5,8%, заложенным в бюджете ПФР на 2017 год, и фактическим уровнем инфляции за 2016 год - 5,4%. Расходы на проведение дополнительного увеличения страховых пенсий составят около 14 млрд рублей и предусмотрены в бюджете ПФР, добавили в ведомстве.

В целом, с учетом проведенных в феврале и апреле увеличений страховых пенсий и фиксированных выплат к ним, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 649 рублей (159,8% ПМП).

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию" пенсионеры, получающие пенсии по линии ПФР, получают в январе 2017 года единовременную выплату 5 тыс. рублей. "С учетом этой выплаты увеличивается совокупный среднегодовой размер страховой пенсии по старости, в результате чего он в 2017 году составит 14 066 рублей (164,7% ПМП)", - заявили в министерстве.