Медведев призвал ФНС развивать удобные электронные сервисы по уплате налогов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым продолжить работу Федеральной налоговой службы по развитию электронных сервисов по уплате налогов. Такое мнение он высказал во время встречи с главой ФНС Михаилом Мишустиным.

"Что касается сервисов, то развитие системы личных кабинетов, возможность уплачиваться налоги, не выходя из дома, мне думается, что это правильное направление. Все считают, что налоговая служба в этом смысле сделала существенный шаг вперед и находится в числе передовых государств, которые внедряют такого рода сервисы у себя на территории, делая жизнь налогоплательщиков более спокойной, предсказуемой и современной, - сказал Медведев. - Нужно обязательно продолжить эту работу, чтобы такого рода услуги со стороны налоговой службы стали абсолютно обычным делом и были бы удобны для подавляющего числа граждан, а также для компаний, которые тоже могут использовать такого рода сервисы".

Глава службы сообщил премьеру, что ФНС зафиксировала увеличение сумм налогов, которые проплачены с использованием интернет-сервисов, это порядка 60 млрд рублей. Число налогоплательщиков, пользующихся личным кабинетом, составило на сегодня 24 млн человек.

Мишустин также доложил о том, что с 1 января вступил в силу закон о налогообложении электронных услуг, которые оказывают иностранные компании. Речь идет об услугах предоставления электронного контента, компьютерных игр и других электронных услуг на территории России. На сегодняшний день в рамках этого закона на учет поставлены такие иностранные компании, как Google, Apple, Microsoft, Netflix и другие, кроме того, еще порядка 39 компаний подали соответствующее заявление. "Речь идет о том, чтобы теперь со всех электронных услуг, которые будут оказаны россиянам на нашей территории, эти компании платили налог на добавленную стоимость. Это зеркально отображает то, что делается в мире, в частности, модельная конвенция ОЭСР предполагает такой вариант", - доложил Мишустин.

Медведев отметил, что такого рода налоги эти компании платят и в других странах, "и было не справедливо, что эти налоги не взимаются у нас".

Мишустин добавил, что принцип самоначисления, который действует для этих компаний в рамках нового закона, работает без проблем, "мы сделали это электронным сервисом, можно в онлайне проверить, нужно ли компании подавать соответствующее заявление и специальную декларацию". "Это реализовано на английском языке. И я вижу, что в данный момент все это достаточно гладко проходит. И важно, что ситуация, когда крупные гиганты никогда не платили НДС на территории РФ, теперь приводится в соответствие с законодательством России", - резюмировал глава ФНС. Медведев согласился с этим, отметив, что "налоги нужно платить не только в США, не только в Европейском союзе, но и в России тоже, потому что из налогов складывается наш бюджет".